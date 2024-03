Attacchi hacker, cambia la piattaforma web

La piattaforma web comunale utilizzata fino alle scorse settimane ‘Map Gentile’ dai funzionari comunali e dai cittadini comuni sotto attacco: è stata sospesa. E si è lavorato sodo per arrivare in tempi utili alla nuova che ora è on line. Il Comune ha annunciato proprio ieri il lancio di "Iride Sit", il suo nuovo e avanzato Sistema Informativo Territoriale (Sit). "Questa innovativa piattaforma – spiegano dall’amministrazione comunale - segna un passo significativo verso la digitalizzazione e facilita l’accesso a dati geografici e alfanumerici dettagliati, essenziali sia per le attività di programmazione e pianificazione comunale, sia per l’utilizzo da parte di cittadini, imprese, associazioni e istituzioni pubbliche". L’investimento è di 19.520euro di fondi comunali.

"Lo strumento – spiega Gabriele Comodi, assessore all’Innovazione e alla Transizione Ecologica - va a colmare una lacuna di cybersicurezza che ha costretto l’amministrazione a mettere il map Gentile offline già da qualche giorno. La piattaforma ha subito tentativi di attacchi informatici. Proprio per questi continui tentativi è stato staccato. Non è stato subito fortunatamente alcun danno. E’ stato deciso come amministrazione di passare a un nuovo Sit. Grazie a esso le informazioni disponibili sono aggiornate frequentemente con i dati di molte banche dati disponibili. Infine, sarà possibile per gli utenti accedere da tablet o da cellulare. Il nuovo Sit – aggiunge l’assessore - già da alcuni mesi era a disposizione di tutti gli uffici comunali e la versione che viene messa online oggi (ieri, ndr) è il frutto del contributo di osservazioni e suggerimenti di tutti gli uffici che useranno questo strumento e che ringrazio per la loro proattività. Oggi il mapGentile va in pensione, ma mi permetto di ringraziare chi ha pensato, strutturato e poi mantenuto negli anni uno strumento che è stato all’avanguardia. È intenzione dell’Amministrazione convocare un incontro di presentazione dello strumento aperto alla cittadinanza e soprattutto ai professionisti da cui ci aspettiamo eventuali osservazioni e contributi". "Iride Sit" offre servizi di mappa dinamici che permettono la visualizzazione, la consultazione e la ricerca web di dati georeferenziati.

"Questi dati, che includono informazioni sul catasto, la toponomastica e la numerazione civica, oltre a progetti interni, sono ora accessibili attraverso un’interfaccia intuitiva e mappe interattive – spiegano dal Comune -. Il Sit consente a cittadini e tecnici di consultare le informazioni di interesse pubblico, attraverso mappe tematiche interattive".

Sara Ferreri