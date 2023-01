"Attacchi populisti su stazione e Bedetti"

"Anna Grasso fa mero populismo con promesse elettorali irrealizzabili, ma forse non conosce la situazione del bilancio comunale". Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione alla candidata a sindaco con la lista civica Falconara Libertas, che aveva lamentato l’incuria e il degrado del centro. Sull’annuncio di Grasso di tagliare la Tari, dal Castello hanno spiegato che "i progetti per l’avvio del gestore unico dei rifiuti, che probabilmente comporterà l’estensione del porta a porta, un servizio molto costoso che dovrà essere coperto completamente con la tariffa pagata dai cittadini. L’azienda unica e la gestione di ambito tolgono autonomia decisionale a ogni Comune anche sulle tariffe, che sono stabilite dall’Ata con il parere favorevole dell’Arera".

Dunque sul caso del bar della Stazione, chiuso da anni, e oggetto di un sopralluogo del sindaco per provare a farlo riaprire: "Allo stesso modo Anna Grasso forse non sa che i locali del bar ristorante della Stazione, di proprietà delle Ferrovie, sono stati oggetto di bando che si è chiuso a fine giugno 2022. Prima di allora sono stati eseguiti interventi strutturali a opera sempre delle Ferrovie. Il sindaco si è interessata della situazione non appena è stato possibile intervenire, sempre tenendo conto che l’immobile è di proprietà privata. Forse Anna Grasso non sa, o non ricorda, che le Ferrovie cedono in affitto l’immobile per realizzare al suo interno un bar ristorante, non un’attività culturale o comunque senza scopi di lucro". Piccata risposta anche sugli immobili dell’ex Caffè Bedetti e quello abbandonato all’incrocio tra le vie Flaminia e IV Novembre ("Sono anch’essi privati"), ma comunque hanno aggiunto che il Comune – nel limite delle sue possibilità – sta promuovendo iniziative per il recupero ("con l’auspicio che ci siano imprenditori interessati"). Secondo l’amministrazione, "con le sue affermazioni infondate Anna Grasso non fa che illudere i cittadini".