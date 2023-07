Attacco al gonfalone: condannato

La polizia locale lo aveva portato al comando per un controllo ma lui aveva reagito violentemente. Prima aveva spaccato la vetrata dove era custodito il gonfalone comunale, poi aveva aggredito gli agenti. A più di un anno dai fatti il tribunale ha condannato un marocchino di 23 anni, a sei mesi di carcere, per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio all’epoca aveva fatto scalpore in città. Il giovane era senza documenti quando il 28 maggio del 2022, vagando per piazza Mazzini, era stato notato dai vigili urbani. Gli agenti lo avevano portato al comando per identificarlo e lì, a palazzo Bianchi, era scoppiato il caos. Solo l’intervento dei carabinieri della Tenenza aveva posto fine ad una situazione di pericolo. Il giovane era stato trovato con la droga e un proiettile di una pistola, inesploso, in tasca. Mancava poco all’ora di cena quando i vigili urbani lo avevano fermato in piazza. In sala di attesa la situazione era poi degenerata. Il 23enne aveva intuito che gli agenti stavano per perquisirlo e poi gli avrebbero preso anche le impronte digitali così aveva iniziato ad essere violento. Con forza aveva dato una testata alla vetrinetta del gonfalone mandandola in mille pezzi. I vigili urbani erano intervenuti per fermarlo, pronti ad utilizzare anche lo spray al peperoncino che hanno in dotazione, ma lui avrebbe esercitato una violentissima resistenza. Con calci e pugni si sarebbe scagliato contro gli agenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo mentre inveiva ancora contro la polizia locale. I militari a quel punto lo avevano perquisito e in tasca aveva una decina di grammi di hashish, soldi in contanti per un totale di 450 euro, un proiettile di arma da fuoco calibro 32 marca Smith & Wesson. Per il giovane erano scattate le manette per una pluralità di reati: spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di munizioni da sparo, danneggiamento aggravato di beni esposti alla pubblica fede all’interno di un edificio pubblico, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Dall’accusa di spaccio la giudice Paola Moscaroli lo ha assolto perché la difesa, rappresentata dall’avvocato Filippo Paladini, ha presentato la ricevuta del prelievo bancomat appena fatta, pari all’importo del denaro che il marocchino aveva in tasca e che per i carabinieri poteva essere il provento di una attività di spaccio.

Marina Verdenelli