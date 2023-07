Attacco epilettico mentre viaggia Tredicenne salvato dai carabinieri

Tredicenne in vacanza con la sua famiglia viene colpito da attacco epilettico mentre in auto percorre la superstrada in direzione Ancona: salvato da una pattuglia di carabinieri incontrati per strada i quali accendendo sirene e lampeggianti accompagnano genitori e figlio all’ospedale Profili dove viene monitorato e curato. Domenica scorsa una famiglia toscana transitava tra l’Umbria e le Marche per qualche giorno di vacanza, quando il figlio 13enne è stato colto da un attacco epilettico. Non riusciva più a respirare. Il babbo ha deciso di uscire a Fabriano Est e qui ha incontrato una pattuglia dei carabinieri. Ha segnalato subito l’emergenza con i fari e poi con le braccia. I militari avendo compreso la necessità di aiuto, con i dovuti accorgimenti acustici e visivi, hanno accompagnato velocemente l’auto della famiglia all’ospedale Profili.

Qui il giovane, è stato curato e poco dopo si è ripreso e ha così potuto continuare la vacanza. Ma intanto i carabinieri hanno beccato altri giovani alla guida dopo aver bevuto. In un caso hanno fermato a bordo di un’auto non di proprietà, un giovane 20enne, neopatentato, domiciliato a Fabiano. Sottoposto ad alcol test è risultato non negativo all’alcol (valore sotto a 0,5 gl) e pertanto gli è stata ritirata la patente di guida. Stessa sorte è accaduta la stessa sera a un 18enne, anche lui neopatentato, domiciliato a Cerreto d’Esi, a cui era ritirata la patente di guida poiché il tasso alcolico non era a zero come invece richiede la legge per i neopatentati.