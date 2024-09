Attacco, sono guai. Out Pesaresi e Alonzi

Senza centravanti la Vigor cambierà volto. Questa mattina, al termine della rifinitura, mister Aldo Clementi scioglierà ogni dubbio.

Le voci che si stanno rincorrendo in queste ore non fanno ben sperare, salvo sorprese Alonzi e Pesaresi alzeranno bandiera bianca.

Se per l’attaccante di Frascati non ci sono mai state possibilità di recupero a causa della distorsione al ginocchio rimediata ad Agnone domenica scorsa, in occasione della gara contro l’Isernia, qualche flebile speranza su Denis Pesaresi c’è. Ma il capitano è alle prese con un forte mal di schiena e non si è mai allenato.

Ecco allora che mister Aldo Clementi potrebbe, al momento il condizionale è d’obbligo, trovarsi senza centravanti, senza i due cardini dell’attacco, fisici e sempre disposti a sacrificarsi per tenere alta la squadra. Cosa si inventerà allora il tecnico vigorino?

Ad onor del vero, Aldo Clementi ha maturato una certa esperienza in materia. Lo scorso anno ha fatto di necessità virtù per tutto l’arco del campionato a causa della marea di infortuni che ha travolto la Vigor dalla prima all’ultima giornata.

Quest’anno la rosa è più lunga, ma due infortuni nello stesso ruolo metterebbero in difficoltà chiunque.

Tra le soluzioni possibili c’è anche il cambio modulo: il collaudato 4-3-3 cederebbe così il passo ad uno schieramento più corposo a centrocampo e con un uomo in meno in attacco, quindi un 4-3-1-2.

Se i forfait venissero confermati, a Clementi rimarrebbero attaccanti molto rapidi, ma non particolarmente fisici e poco adatti a tenere alta la squadra, da qui la necessità di cambiare assetto.

Pochi dubbi sulla difesa a 4, altrettanti potrebbero essere i centrocampisti con uno tra Gabbianelli e Gonzalez in posizione avanzata, a supporto dei due attaccanti che potrebbero essere Ferrara e Kone. Questa eventualità non è affatto da scartare in quanto un eventuale attacco a 3, comprensivo quindi anche di D’Errico, impedirebbe a Clementi di attingere dalla panchina in caso di necessità, eccezion fatta per il giovanissimo Stecconi, aggregato alla prima squadra in settimana, o ad un adattamento di Di Sabatino nella linea offensiva. Tanti "forse", ma la squadra è compatta e sicura dei propri mezzi.

"Stiamo lavorando bene, c’è grande ottimismo e siamo molto carichi - dice De Angelis, uno dei perni del nuovo centrocampo vigorino -. Personalmente mi sono ambientato subito, cerco ogni giorno di migliorare, di adattarmi alle richieste del mister, è molto importante mettere in atto ciò che il tecnico ci chiede. A Senigallia mi trovo molto bene e tutto questo entusiasmo fa bene alla squadra. I tifosi ci sostengono ogni giorno, sono certo che domani ci supporteranno fino all’ultimo minuto".

De Angelis è divenuto uno degli insostituibili, Clementi crede nelle sue geometrie, ma sa bene che portare a casa i 3 punti non sarà impresa semplice.

"Quello che rappresenta l’Ancona lo sappiamo tutti - conclude il centrocampista -. È indubbiamente uno dei top club del girone per forza e blasone, ma in parte li conosciamo. La partita di Coppa ci ha fornito informazioni importanti, dovremo essere bravi a correggere gli errori commessi in quell’occasione".

Nicolò Scocchera