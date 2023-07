Attacco vile alla sede di Giovani Democratici a Filottrano, condanna unanime

"Solidarietà ai ragazzi dei Giovani Democratici, vittime questa notte di un vile attacco presso la loro sede a Filottrano". Così la neoeletta consigliera anconetana Angelica Lupacchini dal palco della terza giornata di Fenix, la festa di gioventù nazionale aperta dall’assemblea degli amministratori del movimento giovanile di Fratelli d‘Italia. "La violenza politica non ha colore politico ed è un dovere condannarla sempre – ha rimarcato – Noi facciamo politica. La politica non è violenza, è costruire, non distruggere. Politica sono idee, sono valori. A prescindere dal colore politico, la violenza politica resta sangue di ragazzi. Gli attacchi alle sedi, vili atti intimidatori. Viva la politica, quella del confronto, anche acceso ma pur sempre dialettico".

"Un episodio grave, indice di un clima di scontro politico che suscita grande preoccupazione" commenta Irene Manzi, deputata marchigiana del Pd la quale aggiunge: "Sono certa che i giovani democratici del circolo non si faranno intimidire da questi vili atti violenti. Mi auguro che tutti esprimano una ferma condanna: danneggiare una sede di partito significa attaccare anche i valori che quel partito rappresenta e la stessa partecipazione democratica. Mi auguro sia fatta piena luce e siano individuati i responsabili". "Un gesto che trova legittimazione nel clima politico poco sereno che si vive nel nostro Paese, fomentato da una destra che non perde occasione di lanciare messaggi divisivi ed esasperare un linguaggio intollerante che, inevitabilmente, finisce per far breccia in menti deboli che partoriscono poi simili gesti" sostiene il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi.