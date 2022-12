Attende 7 ore in ospedale e aggredisce gli infermieri

E’ al pronto soccorso ad attendere il suo turno dopo un trauma, gli assegnano un codice verde ma dopo sette ore e mezzo di attesa perde la pazienza. Prova a dire qualcosa all’infermiere per essere visitato al più presto ma la risposta che riceve non gli piace. Si infila all’interno del triage dietro ad un altro paziente e aggredisce prima a parole e poi venendo alle mani, prendendolo a schiaffi, l’infermiere che aveva davanti. Una furia incontrollabile ha colto il 57enne anconetano che dopo aver aggredito verbalmente l’infermiere gli ha anche sputato fino a colpirlo, spaccando anche il vetro di protezione dell’infermiere del triage. Non contento il paziente avrebbe anche minacciato una dottoressa in turno la quale fortunatamente sarebbe riuscita a ripararsi e non essere colpita. Nel parapiglia l’uomo avrebbe colpito alcuni oggetti nella stanza, fortunatamente non raggiungendo l’infermiere né una dottoressa che si trovava lì vicino. L’aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Urbani è avvenuta proprio la sera di Natale, attorno alle 18 quando, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della compagnia jesina per riportare la calma ed effettuare i rilievi del caso. Al loro arrivo il 57enne sarebbe già tornato ad un atteggiamento meno violento. L’infermiere, colpito al volto, è stato medicato e avrebbe ricevuto una prognosi di 15 giorni. Secondo una prima ricostruzione al paziente che attorno alle 10 di mattino sarebbe arrivato da Ancona per un trauma facciale, era stato assegnato al triage un codice di bassa gravità (verde). Inevitabilmente, viste le ormai strutturali carenze di organico, soprattutto relative al personale medico, gli era stata prospettata un’attesa piuttosto lunga. Inizialmente il 57enne anconetano si è messo in attesa ma poi, passate le sette ore, spazientitosi avrebbe cercato di sollecitare una visita medica, ricevendo però come risposta la necessità di attendere per via dei numerosi pazienti in carico. A quel punto l’uomo è andato su tutte le furie pretendendo di essere visitato, infilandosi nella stanza triage, sputando, saltando addosso all’infermiere e prendendolo a sputi e schiaffi. L’episodio registrato al pronto soccorso il pomeriggio di Natale fa tornare di nuovo l’attenzione alla necessità di sicurezza degli operatori del pronto soccorso che si trovano a fronteggiare aggressioni e fatti spiacevoli. E oltre al personale costretto a subire tali aggressioni, sono anche gli utenti dell’ospedale a chiedere maggiore sicurezza.

Sara Ferreri