"Attendevo da 8 ore col volto tumefatto"

di Sara Ferreri

"So di aver sbagliato e chiedo scusa ma vorrei spiegare perché sono stato colto da uno scatto d’ira mentre, con il volto tumefatto e sanguinante attendevo, da otto ore di essere visitato". A parlare è il 57enne anconetano che il giorno di Natale ha aggredito il personale e un medico del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. "Sono un operatore ecologico della JesiServizi – spiega chiedendo di restare anonimo – e la mattina di Natale stavo scaricando i bidoni grandi dei rifiuti in via Mura Occidentali. Ad un certo punto un bidone da 1.100 litri, sganciandosi mi è finito sul viso. Ho avvertito un dolore fortissimo ero una maschera di sangue e mi sono fatto portare da una collega al pronto soccorso di Jesi. Erano le 10 mi hanno detto che avrei dovuto attendere 2 ore e mezzo, tre. Mi sono messo seduto ma nessuno mi ha visitato, mi sono sentito come ignorato. Sentivo i denti muoversi e l’ematoma aumentare. Ho dovuto chiedere della carta per pulirmi e dell’antidolorifico. Sentivo arrivare codici rossi e arancio e pazientavo, vicino a me c’era una signora di 83 anni che era lì dalle 3 del mattino. A un certo punto, dopo 8 ore, alle 18 quando avevo 9 persone davanti così come quando sono arrivato, non mi hanno saputo dire quando avrei dovuto attendere ancora ho perso la testa, ma non ho colpito l’infermiere (secondo l’accusa gli avrebbe sputato e lo avrebbe preso a schiaffi oltre a gettargli il plexiglass addosso, ndr). Nella rabbia ho colpito il plexiglass che gli è finito contro. Sono stato un volontario Avis e conosco le sofferenze delle persone, mi aspettavo, dopo ore di attesa, solo una parola di conforto che qualcuno mi dicesse che non avevo nulla di rotto. Quando sono entrato nella zona del triage una dottoressa mi ha detto di allontanarmi e a quel punto l’ho minacciata, ma non ho picchiato nessuno. Ero fuori di me e impaurito. Chiedo scusa ma non credo sia umano attendere 8 ore per capire se si ha qualcosa di grave dopo un infortunio sul lavoro. I carabinieri mi hanno invitato alla calma e i miei familiari mi hanno portato a Torrette. Lì in appena un’ora ho fatto la Tac e mi hanno controllato che non ci fossero fratture. Sono in attesa del responso del dentista per i denti che si muovono, ma sembra sia andata bene. Mi hanno dato 7 giorni di prognosi". Sull’episodio procedono i carabinieri che stanno valutando la posizione del 57enne anconetano. Quindici i giorni di prognosi per l’infermiere. Il personale torna a chiedere maggiore sicurezza e il Tribunale del Malato chiede di fare in modo che "gli addetti alla sicurezza degli accessi dell’ospedale possano essere presenti anche al pronto soccorso in un’ottica di deterrenza".