"Attenti a certi linguaggi: è la cultura della violenza"

"Il linguaggio non è solo uno strumento per trasmettere informazioni e idee. Le parole riflettono la società che le utilizza e a loro volta la influenzano. Sono il mezzo più pervasivo e meno individuato di trasmissione di una visione del mondo". A pensarla così è la onlus TerzaVia di Ancona che ogni 8 del mese (per evocare l’8 marzo) da oltre dieci anni, organizza una fiaccolata contro la violenza sulle donne. L’ultima è andata in scena domenica scorsa, meno di un giorno dopo il clou della Notte Bianca dello Zoo di Radio 105. Ironia della sorte la fiaccolata domenica sera è partita alle 18 proprio tra piazza Cavour e la sede comunale di Palazzo del Popolo. Meta finale della fiaccolata, a cui l’altra sera ha partecipato anche l’assessore comunale alla famiglia, Orlanda Latini, il Passetto.

TerzaVia non entra nel merito dei contenuti di sabato sera e non polemizza con gli organizzatori, ma propone il suo pensiero partendo proprio dal concetto chiave: "Il linguaggio come una visione del mondo che vuole mantenere le donne in uno stato di inferiorità e marginalità sociale – spiega una referente di TerzaVia al Carlino – Stereotipi oppressivi o offensivi, talvolta inconsapevole persistenza di una mentalità preesistente a noi, talvolta usati con consapevole odio, creano una cultura della violenza, sempre lasciando una ferita che difficilmente rimargina, con devastanti effetti psicologici nelle adulte che ne sono vittime, ma soprattutto nelle bambine e nei bambini che crescono con la colonna sonora di un linguaggio violento e sessista. Sono fenomeni di ampia diffusione e di difficile contrasto, ma è importante offrire uno stimolo di riflessione, su basi scientifiche sia pur divulgative, a persone che non vogliano rimanere solo trasmettitori passivi. Abbiamo sempre realizzato iniziative volte a una visione consapevole e critica della realtà, per stimolare l’attitudine alla decodificazione dei fenomeni socio-culturali, nella convinzione che ognuno debba prendere coscienza e responsabilmente ‘fare la sua parte’ nel contrastare modelli che svuotano di valore, omologano la ricchezza dell’identità delle persone".

La onlus anconetana porta avanti la lotta contro la violenza sulle donne con un simbolo: "Abbiamo scelto le coperte rosse perché il filo che le unisce mette insieme le differenze. La proposta di lavorare piccoli riquadri rossi per farne una coperta ha avuto una risposta straordinaria. A tutte le donne che vogliono avvicinarsi a noi chiediamo di portare il proprio quadratino rosso".

p.cu.