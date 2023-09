Attenti al Brescia: imbattuto e senza gol, "Guai però illudersi" a Brescia

Dopo quattro partite il Brescia, alla pari di Parma, Modena e Suditirol, non ha mai perso ed è l’unica in assoluto a non aver ancora subito gol. Al netto del fatto che ha giocato solo quattro partite (mentre c’è chi ne ha già sette in archivio), è sicuramente un punto di grande merito per una squadra retrocessa nella scorsa stagione con la difesa più battuta. Daniele Gastaldello però adesso vuole di più. Chiede uno step in avanti, possibilmente già nella partita di domani in casa con l’Ascoli, la prima che sarà a porte aperte dopo che il Rigamonti ha scontato la squalifica dei due turni a porte chiuse. "Sono soddisfatto - dice il tecnico biancoazzurro - perché secondo me martedi sera abbiamo giocato contro una squadra di valore. Prima della gara con lo Spezia avevo detto ai miei ragazzi che sarebbe stata la partita più difficile della settimana: avevamo visto lo Spezia e, anche se veniva da quattro sconfitte, avevamo notato la loro intensità, la loro aggressivitàSapevo che sarebbe stata una partita molto difficile: avremmo potuto far meglio con il pallone e da quel punto di vista non sono contento, perché siamo stati troppo frettolosi". "Queste sono situazioni da migliorare, mi è comunque piaciuto lo spirito, ma a livello di gioco c’è ancora ampio margine di crescita". Cristiano Tognoli