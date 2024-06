"Attenzione, c’è una situazione d’emergenza". Era solo il sistema del Savoia andato in tilt

"Attenzione prego, si è verificata una situazione di emergenza per la quale è necessario sgomberare l’edificio. Vi preghiamo di evacuare l’edificio immediatamente attraverso le uscite di emergenza più vicine". Per fortuna il messaggio diffuso da un altoparlante non riguardava un imminente pericolo all’interno di un palazzo, ma era piuttosto un disguido tecnico. A causa di un guasto ieri mattina dall’ex liceo scientifico ‘Savoia’ è stato diffuso il messaggio registrato; un monito andato in loop per svariate ore e senza soluzione di continuità. Ricordiamo che la scuola è chiusa da anni, ma di recente sembrava dover ospitare di nuovo gli studenti del liceo Savoia-Benincasa di via Marini, ma per una serie di disguidi quel trasferimento, fissato durante le ultime feste natalizie, non c’è mai stato. Il messaggio di allarme acustico è stato notato da residenti e passanti che hanno segnalato il problema, risolto dopo qualche tempo. Sul posto anche la polizia locale.