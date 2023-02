"Attenzione, per il centrosinistra così è una sconfitta annunciata"

Se i sondaggi sull’asse Roma-Ancona vedrebbero avanti Daniele Silvetti, candidato del centrodestra, rispetto a Ida Simonella, centrosinistra, due "modesti stakeholders della città" - come si definiscono - David Favia e Gianni Ciotti esprimono considerazioni su "come evitare al centrosinistra una sconfitta annunciata". Prima bocciano le Primarie ("Strumento assurdo"), poi – sempre guardando ai sondaggi – sostengono che "i due terzi degli anconetani ritengono assolutamente negativa la gestione del sindaco Mancinelli". E così, pur giudicando Simonella "un discreto candidato", la reputano in realtà "divisiva, soprattutto a sinistra, e in quanto sponsorizzata dal sindaco uscente, perdente nel confronto con Silvetti". Per Favia e Ciotti dell’Idv, "l’unica possibilità che ha la sinistra è quella di appoggiare una candidatura che possa avere una condivisione con Verdi, Cinque Stelle e Altra Idea di Città o magari provenire da una intesa fra Pesaresi (il competitor sconfitto di Simonella alle Primarie, ndr) e il Pd". Parlano di "test importante", pensando alle Amministrative di Ancona, per il centrosinistra "dopo la Caporetto in Lazio e Lombardia" e non lesinano un commento sui candidati della possibile coalizione tra Aic, Verdi e M5s: "Uno è molto divisivo (ma non lo citano, ndr); l’altro, proveniente dall’ambito di professioni, università, società civile potrebbe avere la possibilità di vincere se sposato dal centrosinistra e dalla sinistra, Cinque Stelle inclusi", aggiungono. Dunque un appello alla Simonella: "Sarebbe molto bello che effettuasse uno spontaneo passo indietro, immaginando e ragionando su una candidatura unitaria vincente del raggruppamento sinistracentrosinistra, che non sia invece una candidatura votata alla sconfitta", dicono. Altre soluzioni legittimerebbero "il chiamarsi fuori – evidenziano - del Terzo polo e dei centristi, con conseguente vittoria della destra anche se Silvetti, a nostro parere, ha una configurazione più centrista, che non di destra".