Attesa la nomina dei capigruppo

Tornerà a riunirsi giovedì il Consiglio comunale. Il presidente Vincenza De Luca ha convocato la riunione, la prima dopo l’insediamento del 3 giugno, alle 18.15 nella sala consiliare del Castello. Tra i punti salienti, la costituzione della conferenza dei capigruppo. Ancora nessuno, tra maggioranza e opposizione, ha ufficializzato chi rivestirà questo ruolo: bocche cucite. In minoranza è facile presumere che Laura Luciani, la più votata di tutti, possa guidare il Partito Democratico. Certo, ovviamente, Marco Baldassini, da ex candidato sindaco e solo rappresentante eletto per la coalizione Riformisti per Falconara, Ancora Falconara e Vola Falconara. All’ordine del giorno anche la composizione e la nomina delle Commissioni permanenti. Poi si entrerà nel vivo con la discussione delle prime mozioni: su tre totali, due sono di Baldassini. Come niente fosse cambiato rispetto alla precedente consiliatura. Il comandante navale chiederà l’impegno a realizzare una passerella per persone con disabilità a Rocca Mare (già data per certa dall’assessore Romolo Cipolletti al Carlino) e la realizzazione di un parcheggio sotterraneo sotto al costituendo Civic Center di Villanova. Il Pd proporrà, invece, di valorizzare il quartiere di Palombina Vecchia e il parco Robinson.