Attesa per il derby. Nodo portiere under

Sabato, fischio d’inizio alle 20.30, a Recanati la Maceratese disputerà la prima partita ufficiale della stagione nel preliminare di Coppa Italia e molto probabilmente oggi si conosceranno prezzi e modalità di vendita dei biglietti per la gara al Tubaldi. I biancorossi arrivano all’appuntamento con tanto entusiasmo, come dimostrano i 555 abbonamenti venduti nelle settimane scorse quando la squadra doveva ancora essere costruita, ed ecco che il match di sabato assume un valore significativo perché c’è da coltivare e alimentare quell’entusiasmo maturato lo scorso anno anche nella categoria superiore, dove figurano tante formazioni di valore.

Nel pre-campionato i biancorossi hanno mostrato buone giocate, fatto vedere degli aspetti positivi, magari nel test a Bastia (2-2), disputato prima di Ferragosto, la squadra non è stata continua nell’arco dei due tempi, ma è normale in questo periodo e poi il gioco di Possanzini richiede tempo perché i nuovi arrivati riescano ad assimilare appieno il sistema di gioco. Sotto questo profilo assumono un particolare valore gli allenamenti quotidiani e i calciatori confermati che aiuteranno i compagni a entrare nei meccanismi.

Il problema della prima fase è la mancanza di un portiere under in un campionato in cui devono essere in campo obbligatoriamente almeno tre giovani: uno nato nel 2005, un altro nel 2006 e un terzo dal 2007 in poi. Lo stesso Possanzini lo ha rimarcato in un’intervista rilasciata alcuni giorni fa, dicendosi sicuro di potere disporre di un portiere classe 2007 entro poco, ma la ricerca va avanti da tempo e proprio per la delicatezza del ruolo si pensava che questa casella sarebbe stata una delle prime a essere riempite, considerando che è facile supporre che nel frattempo i profili più interessanti si siano già accasati.

Questa mancanza costringe l’allenatore Possanzini a fare scelte a volte quasi forzate, magari rinunciando a priori a qualche elemento esperto su cui si è puntato sul mercato. Mercoledì alle 17.30 i biancorossi sosterranno un allenamento congiunto a casa del Borgo Mogliano, sarà l’ultimo test prima della gara di Recanati, infatti è stato annullato il confronto amichevole con la Cluentina programmato per giovedì sera.

Adesso si pensa alla sfida di Coppa Italia a Recanati, si batteranno subito i rigori se il risultato dovesse essere di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente del derby affronterà il 31 agosto in trasferta l’Atletico Ascoli.