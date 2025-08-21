Attese ormai fuori norma e problemi con un disabile

Indietro non si torna. Nonostante i continui disagi per l’utenza, Conerobus tiene la barra a dritta e conferma l’inedito orario estivo-festivo fino all’ultimo. Ieri altra giornata di passione per il servizio urbano su gomma, con gli utenti a cui non resta che contare i giorni in attesa del ritorno dell’orario estivo ordinario, da lunedì prossimo fino a metà settembre, quando sarà tempo di orario invernale. Gli accorgimenti messi in campo da lunedì 11 agosto a ieri sono serviti a lenire un quadro d’insieme davvero scoraggiante e ogni giorno che passa la situazione si fa sempre più caotica. Sempre più persone stanno tornando al lavoro dopo periodi di ferie sempre più ridotti. E da lunedì le cose andranno meglio, ma non troppo. Nell’intervista a 360° che ha rilasciato ieri al Carlino, il Direttore generale di Conerobus, Paride Gasparini, ha parlato anche dell’assurda linea ‘12’ (piazza Ugo Bassi-Zipa del porto), affermando che c’è in essere un contratto vincolato. Non abbiamo le informazioni necessarie per sapere se questo vincolo, probabilmente in accordo con l’Autorità portuale, poteva essere sciolto evitando perdite di risorse, mezzi e autisti. Intanto quella linea continua ogni giorno a regalare chicche. Per quella corsa verso il nulla cosmico ieri l’azienda ha utilizzato uno dei bus normalmente messo sulla linea di Portonovo. In particolare ci ha colpito una delle corse, quella delle 10,02 da piazza Ugo Bassi arrivata in piazza Rosselli (stazione ferroviaria) alle 10,06 e lì rimasta per svariati minuti a causa di un problema al mezzo meccanico. A bordo c’erano 2 passeggeri tra cui una persona disabile in carrozzina che doveva scendere proprio in stazione. Sulla pensilina dove transita il ‘12’ non era possibile attivare la rampa, per persone con capacità fisica ridotta, quindi l’autista ha fatto qualche metro in avanti per consentirne l’uso. Purtroppo la rampa interna all’autobus non usciva per un malfunzionamento e l’autista ha provato a lungo prima di riuscire a estrarre quella rampa e consentire al disabile di scendere. Nella fascia oraria 8-10,30 i disagi sono stati tanti. Durante la nostra quotidiana permanenza in piazza Ugo Bassi abbiamo visto accumularsi decine e decine di utenti in attesa di un bus verso il centro, al punto di richiedere l’entrata in servizio delle corse di riserva. Attese fuori norma anche alla stazione ferroviaria, mentre sul resto della rete le cose sono andate meglio.