Attestati di merito alla polizia locale

"Un attestato di merito dalla Regione a ciascun agente e ufficiale della polizia locale per l’impegno e il non comune senso del dovere dimostrati durante l’emergenza Covid, anteponendo con onore la salute dell’intera comunità alla propria". È quello consegnato ieri dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo ai dipendenti della polizia locale, guidati dal comandante Cristian Lupidi e dal vice Filippo Peroni alla presenza del dirigente Mauro Torelli che ha ripercorso i primi drammatici giorni della pandemia quando "si è stato costretti a chiudere il circolo per anziani più frequentato dalla città dopo il primo caso accertato di Covid". Un riconoscimento assegnato dalla giunta regionale su proposta dell’Anvu Marche che nel comando jesino ha proprio la presidente regionale Anna Grasso. "Abbiamo da qui in avanti situazioni certo molto diverse dalla pandemia ma che richiederanno una spinta importante da parte della polizia locale – dice il sindaco Fiordelmondo -. Un esempio su tutti: la chiusura del Ponte San Carlo. Ci aspettiamo che anche in quell’occasione sapremo fare bene. La Polizia Locale rappresenta uno dei primi momenti di contatto che abbiamo con la cittadinanza e la risposta da parte loro diventa anche una risposta da parte nostra".