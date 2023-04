Atti intimidatori, il prefetto incontra gli studenti al Podesti

Nell’ambito delle attività avviate dall’Osservatorio nazionale sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, il Prefetto Pellos ha partecipato ieri mattina ad un incontro con gli studenti dell’Istituto istruzione superiore Podesti – Calzecchi –Onesti di Ancona.

L’iniziativa si inserisce nel progetto avviato del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, per realizzare percorsi di sensibilizzazione a sostegno degli amministratori locali sul tema degli atti intimidatori.

Dopo una introduzione del dirigente scolastico professoressa Saula Rosati, il Prefetto ha guidato gli studenti in un percorso di approfondimento sul tema della legalità e sul ruolo delle istituzioni di governo in un sistema di partecipazione democratica.

Un particolare approfondimento è stato dedicato al significato dell’essere amministratore di una comunità e all’importanza che questo ruolo sia svolto in un clima scevro da condizionamenti e minacce. Nei prossimi giorni gli studenti saranno impegnati alla predisposizione di un elaborato che sarà sottoposto all’attenzione dell’Osservatorio nazionale atti intimidatori che ha già ricevuto quelli di altre regioni dove il progetto è stato avviato in via sperimentale nel corso del 2022.