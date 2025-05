Atti osceni in corso Garibaldi, via da Ancona fino al 2028

Novantacinquesimo Foglio di via obbligatorio emesso dall’inizio dell’anno dal questore di Ancona. Questa volta il provvedimento è stato emesso nei confronti di un 40enne, di origine italiana, residente fuori regione che due giorni fa era stato sanzionato dalla polizia locale per atti contrari alla pubblica decenza. L’uomo in corso Garibaldi, all’interno di un negozio ed in presenza di più persone, toccandosi le parti intime e rimanendo a torso nudo, ha pronunciato frasi a sfondo sessuale, per poi entrare in un altro locale commerciale ed infastidire anche lì la clientela presente. I poliziotti hanno avviato un’istruttoria con la quale è emerso che il soggetto aveva recenti precedenti per reati contro la pubblica amministrazione, la persona ed il patrimonio e pertanto è stato considerato persona socialmente pericolosa. Per tutti questi motivi il questore Capocasa ha emesso il provvedimento, che lo allontana da Ancona fino al 2028.