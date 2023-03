Atti vandalici al campo da basket "Aumenteremo le telecamere"

Ancora atti vandalici al campo di pallacanestro, la società chiede interventi. "Senza polemiche, chiediamo all’amministrazione – rimarca Samuele Simoncioni, presidente di Montemarciano basket – di rendere fruibile e sicuro l’unico campo da pallacanestro all’aperto che c’è sul nostro territorio. Lo chiediamo a gran voce da anni. Nel 2019 in consiglio comunale ci è stato garantito che il campetto sarebbe stato sistemato, reso sicuro, fruibile e funzionante in breve tempo. Ad oggi ogni appello è caduto nel vuoto. Atti di vandalismo continui lo hanno di fatto reso impraticabile. Le telecamere ci sono?" Non si fa attendere la replica del sindaco Damiano Bartozzi che annuncia il potenziamento della videosorveglianza: "Purtroppo come riferito dalla società abbiamo il problema degli atti vandalici rivolti soprattutto alle aree verdi e ai giochi e strutture ubicati nelle stesse. Abbiamo già installato nel territorio una trentina di telecamere e il loro numero è destinato a crescere ogni anno. Nel bilancio di previsione – conclude – abbiamo dei fondi destinati alla sistemazione del campo".