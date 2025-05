Atti vandalici al parco delle Fonti

Nei giorni scorsi alcuni atti vandalici sono stati messi a segno in città, mentre martedì, ignoti, probabilmente lo scorso week-end hanno danneggiato sia i cestini, con tanto di spargimento dei rifiuti, che una staccionata al Parco delle Fonti a Corinaldo. Ad accorgersene sono stati ieri mattina gli addetti alla manutenzione che arrivati nel parco, non hanno potuto non denunciare l’immondizia, ma anche alcuni danneggiamenti alle attrezzature.

"I danni arrecati alle strutture e all’arredo urbano non rappresentano solo un’offesa al patrimonio collettivo, ma anche un gesto che va contro il senso stesso di comunità e convivenza civile. Ogni bene pubblico è un bene di tutti: costruito, mantenuto e curato con risorse che appartengono all’intera cittadinanza – spiega l’Amministrazione in un comunicato - Facciamo appello al rispetto e alla coscienza civica di tutti, in particolare delle giovani generazioni, affinché episodi simili non si ripetano. I parchi, le piazze e le vie del nostro paese sono spazi di incontro, gioco, riflessione e benessere: distruggerli è come danneggiare una parte di noi stessi. Un parco, una panchina, un cestino, un prato curato… non sono "di nessuno". Sono di tutti. E quando qualcosa è di tutti, è anche un po’ più nostro".