"Atti vandalici nei bagni pubblici"

"Si ripetono periodicamente atti vandalici ai danni del patrimonio pubblico, in particolare i bagni. L’ultimo qualche giorno fa". A sporgere denuncia il sindaco di Offagna Ezio Capitani, riferendosi all’imbrattamento delle pareti e dei sanitari con vernice nera a opera di ignoti nei bagni di piazza del Maniero. "Come a suo tempo annunciato, ho provveduto a sporgere denuncia formale alle autorità competenti per individuare i responsabili. Purtroppo il protrarsi di questi atti ci vede costretti ad applicare la chiusura dei bagni ubicati nelle aree non coperte da telecamere perché non è possibile provvedere giornalmente alla loro chiusura di notte – continua il primo cittadino –. E’ un provvedimento che comporterà un grave disservizio nei confronti dei tanti turisti che visitano Offagna, con un conseguente danno di immagine. I bagni saranno riaperti regolarmente in occasione delle manifestazioni. Faccio pertanto un ennesimo appello al senso di responsabilità collettivo per la cura dell’arredo urbano, che dovrebbe stare a cuore a tutti i cittadini, piccoli e grandi". Non solo i bagni erano stati presi nel mirino dei vandali nelle ultime settimane, anche giochi per bambini nel parco pubblico, imbrattati dopo l’ultimo restyling.