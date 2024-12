Atti vandalici: ritorna la mostra di Go World

Chi la dura la vince. Dopo i tre raid vandalici che hanno distrutto le foto della mostra fotografica "Best photos from the world" al viale della Vittoria, sono stati ripristinati pannelli nuovi e più resistenti, a prova di vandalo, con un plexiglass rinforzato. Da ieri la mostra è tomata ad abbellire il quartiere Adriatico nella speranza che non subisca altri danni. L’iniziativa dell’esposizione era stata lanciata lo scorso novembre, da Go World (gruppo di tour operator), insieme all’associazione fotografica "Mascherone" con il patrocinio del Comune. Erano state messe a disposizioni quindici immagini suggestive, di angoli nascosti e affascinanti della città, riprodotte in un maxi formato, su pannelli bifacciali in forex, lungo il viale della Vittoria, dalla pasticceria Moldavia fino allo Stadio Bar. La mostra aveva inaugurato il 30 novembre ma già durante il primo week end di dicembre era stata vandalizzata di notte, ad un giorno solo dalla loro installazione. Il week end dopo è stato fatto il secondo danneggiamento e poi l’ultimo di sabato scorso. Tutti e tre gli episodi sono stati condannati con fermezza da Go World, dal Comune e dall’associazione Mascherone perché ha rappresentato "non solo un attacco all’istallazione - spiega Ludovico Scortichini di Go World - ma soprattutto all’amore per la città in cui viviamo e all’intera comunità anconetana". Dei danneggiamenti erano stati informati i vigili urbani e le forze dell’ordine. Per rompere i pannelli erano stati dati probabilmente dei calci e dei pugni, ogni volta a foto diverse fino a distruggerle tutte.

ma. ver.