Atti vandalici senza sosta tra la Stazione,. San Biagio e Campocavallo: cestino a fuoco

E’ un’escalation di piccoli raid vandalici senza fine quella che sta vivendo Osimo in queste ultime settimane. Diversi sono i quartieri nel mirino, tra cui la Stazione, oltre che San Biagio e Campocavallo dove i residenti si sono già fatti sentire anche tramite riunioni di quartiere e in parrocchia. L’altro giorno un gruppo di ragazzini ha dato fuoco ha un cestino pubblico dell’immondizia che si trova accanto all’ingresso della scuola elementare prima di darsi alla fuga. Ad accorgersi è stato subito un residente, che, aiutato da un altro, è riuscito a spegnere le fiamme e ad allertare, un’altra volta, le forze dell’ordine. Tanta la paura ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco. E poi ormai non si contano più gli schiamazzi e gli atti vandalici all’interno dell’attiguo complesso commerciale abbandonato, una spina nel fianco per i residenti esasperati. Ci sono porte rotte, bottiglie di vetro infrante, immondizia, sempre a due passi dai luoghi frequentati anche dai bambini.