Attivata la postazione di emergenza della Cri

Ponte San Carlo, attivata la postazione di emergenza. "Il comitato Cri – spiega il suo presidente Francesco Bravi – ha iniziato un nuovo servizio di trasporto in emergenza in favore della popolazione del territorio di Jesi e dei paesi limitrofi che usufruiva del ponte San Carlo, in demolizione, per i collegamenti con la città. Il servizio, in convenzione con l’Ast Ancona, sarà condiviso, in alternanza, con la Croce Verde di Jesi e avrà la durata di un anno. Ancora una volta il Comitato ha dimostrato attenzione e sensibilità ai bisogni delle persone, mettendo al servizio della comunità i mezzi e le competenze di cui dispone. L’impegno assunto è oneroso per la Cri perché per soddisfarlo dovrà essere predisposto ogni giorno della settimana, dalle 8 alle 20 lo stazionamento in loco di un’ambulanza attrezzata per le emergenze a disposizione della centrale operativa del 118 e dovrà essere organizzata la turnazione del personale (autisti e soccorritori) per un totale di 20 volontari e 6 dipendenti. Consapevole dell’ulteriore, pesante impegno richiesto ai nostri ‘ragazzi’, che si somma a quello del 118 che i volontari già assolvono ogni notte e in tutte le giornate festive dell’anno, ci tengo a ringraziarli di cuore per la loro disponibilità".