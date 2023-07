"Attivate quel parcheggio" La rabbia dei commercianti

"Il parcheggio del vecchio ospedale giace inutilizzato da troppo tempo, va riaperto al più presto". Torna a levarsi forte la voce dei commercianti, degli operatori e residenti del viale della Vittoria-via Veneto e corso Matteotti. È partita una raccolta firme per chiedere all’Ast e al Comune la riapertura del parcheggio del vecchio ospedale civile la cui demolizione ha lasciato un ampio spazio in parte già utilizzato per i mezzi dell’organizzazione del Giro rosa a maggio dello scorso anno. Già una quarantina le firme raccolte.

In pressing c’è Aldivano Ferrucci che alla fine dello scorso anno era intervenuto in Consiglio minacciando il ricorso al Tar e una "richiesta danni per il recupero del fatturato perso". Ferrucci si fa portavoce degli operatori economici che in Viale della Vittoria avevano fortemente investito: contavano sul parcheggio all’ex ospedale e sull’ampliamento del passaggio per il Corso col completamento dell’abbattimento ma ad oggi tutto è fermo.

"La previsione – ha rimarcato Ferrucci - era che entro la fine dello scorso anno l’abbattimento sarebbe stato concluso. E che con l’eliminazione anche dell’ex laboratorio analisi, sarebbe stato allargato il collegamento fra viale della Vittoria e corso Matteotti, con incremento del passaggio di persone e clienti".

La parte più importante del vecchio ospedale svuotato di reparti e attività nel 2014 col completamento del trasferimento al Carlo Urbani dell’attività ospedaliera, è stato demolito in poche settimane nella primavera di tre anni fa. Dopo l’attesa demolizione della palazzina ex laboratorio analisi (degli anni Sessanta) che si affaccia su corso Matteotti, dello storico complesso ospedaliero rimarrà solo l’edificio settecentesco del Fatebenefratelli, sottoposto a vincolo della Soprintendenza e per il quale al vaglio c’era l’ipotesi di trasferirvi il liceo Artistico Mannucci.

L’area del vecchio ospedale che dovrebbe diventare temporaneamente parcheggio per ora resta chiusa, nonostante le proteste degli operatori commerciali. Ma il sindaco Lorenzo Fiordelmondo spiega come si stia lavorando per la riapertura anche in vista dell’imminente trasloco nell’ex palazzina Sert del distretto sanitario di via San Francesco: "Abbiamo in atto un confronto con il commissario Ast Nadia Storti per verificare se sia possibile mettere in atto in tempi brevi una misura di compensazione che avevamo pensato per l’apertura non immediata del cantiere San Martino".

Sara Ferreri