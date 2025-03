Attivato al distretto sanitario il Punto unico di accesso

È stato attivato ieri, nei locali del Distretto sanitario di Jesi di via Guerri, il Punto unico di accesso. Lo ha comunicato l’Ast di Ancona, annunciando anche la partenza del Pua a Cupramontana (da venerdì) e Cingoli (da lunedì 17 marzo). Si tratta di una porta unitaria per l’erogazione di cure territoriali e prestazioni sociali a servizio delle persone e si realizza in una modalità organizzativa che è prioritariamente rivolta alle persone fragili. Il Pua, nei suoi due livelli operativi di front office e back office, si articola in tre modalità: sportello telefonico (Jesi, 0731.534733; Cupramontana, 0731.786720; Cingoli, 0733.601720-0733.601768); sportello telematico (Jesi, puajesi.ast.an@sanita.marche.it; Cupramontana, puacupramontana.ast.an@sanita.marche.it; Cingoli, pua.cingoli.ast.an@sanita.marche.it); sportello territoriale con apertura al pubblico senza appuntamento. Al Distretto di Jesi, stanze 51-56 al piano terra, assistente sociale martedì, mercoledì (8.30-12.30) e giovedì (8.30-12.30 e 15-17) e infermiere martedì, mercoledì (10.30-12.30) e giovedì (10.30-12.30 e 15-17). A Cupramontana, locali al pianterreno del Cup, assistente sociale venerdì (10.30-12) e infermiere lunedì, mercoledì e venerdì (10.30-12). Nella Casa della comunità di Cingoli, assistente sociale lunedì (10-12) e infermiere lunedì, mercoledì e sabato (10-12).