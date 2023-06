Attività economiche, urbanistica

Angelo Eliantonio: attività economiche e mercati, urbanistica, patrimonio, grandi eventi. Dipendente pubblico, impegnato politicamente dall’età di 14 anni. Dopo la rappresentanza studentesca in Azione Giovani e il movimentismo giovanile a ogni livello nella Giovane Italia prima e in Gioventù Nazionale poi, dal 2016 al 2022 è stato il Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. È stato Consigliere comunale ad Ancona dal 2019 al 2023 e capogruppo di Fratelli d’Italia. Dal 2019 al 2023 è stato membro delle Commissioni Cultura, sport, turismo, teatri, ambiente, politiche giovanili e movida e Sviluppo economico, commercio, centro storico, impresa e start up. Dal 2021 ad oggi è stato il Responsabile della Segreteria del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, incarico che adesso dovrà lasciare visto l’impegno da assessore nella giunta di Daniele Silvetti. Fino a giovedì pomeriggio era lui il vicesindaco.