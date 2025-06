Attività illegali e spaccio di droga: ecco tutti gli agenti premiati

Ieri pomeriggio la solenne Festa della Polizia locale di Ancona, la seconda con la giunta Silvetti alla guida della città. Ecco gli agenti premiati. Sovrintendente Angela Calaprice, per una complessa operazione che ha consentito di rintracciare una persona straniera per consegnarle, privo di mittente con dentro una somma di denaro. A seguire, Sostituto Commissario Paola De Petrillo, Ispettore Capo Luca Monteburini, Samuele Santilli e Monica Riccione, Assistente Manuele Giovagnoni della Sezione Commercio: questo gruppo ha scoperto sei attività commerciali irregolari operanti nel settore del commercio al dettaglio che offrivano servizi turistici e di vendita di titoli di viaggio, prive delle necessarie autorizzazioni e delle dovute garanzie a tutela degli utenti. Un altro gruppo di premiati vede il Sovrintendente Fulvio Fornich, Agenti Davide Bugìo e Laura Severini per l’attività compiuta nel dicembre 2024: individuati due giovani, autori di una serie di furti ad Ancona; tutto è partito da un colpo in una profumeria di corso Garibaldi.

Un riconoscimento particolare è andato a tutta la squadra ‘Antidegrado’ della polizia locale per l’operazione dell’agosto 2024 compiuta sul Monte Conero dove è stato individuato e arrestato un soggetto che aveva messo in piedi una centrale dello spaccio in piena area Parco. A ritirare il premio per tutta la squadra è stato l’Ispettore Steven De Luca. Infine un attestato di lodevole servizio alla dottoressa Viola Ferri per aver svolto le proprie mansioni con dedizione, professionalità e senso del dovere.