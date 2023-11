Atto contro la violenza. Ecco il protocollo per salvaguardare le vittime di abusi

Violenza sulle donne, siglato ieri in prefettura il nuovo e aggiornato protocollo per limitare i rischi e i danni. Si tratta di un documento pratico, diretto, che punta ad affrontare il problema fornendo un supporto reale alle donne costrette a subire violenza, che sia fisica, sessuale, psicologica. Mai firma condivisa fu così centrata, in un periodo simile, come sottolineato dal prefetto di Ancona, Darco Pellos: "L’accordo viene siglato oggi anche perché il documento, dopo tanti lavoro, era pronto, anche se il progetto non finisce qui, anzi è in evoluzione così come la legislazione dei reati di genere _ ha detto il prefetto _. Due anni fa abbiamo indicato la strada col primo protocollo, fornendo una cornice e attivando il tavolo operativo, oggi si entra definitivamente nel vivo".

A coordinare la mole di lavoro il Capo di gabinetto della Prefettura dorica, Simona Calcagnini: "Oltre a descrizione e competenze, abbiamo delineato anche la parte operativa del protocollo, ossia chi fa e che cosa fa in caso di pericolo immediato di subire violenze da parte di una donna. Seguiranno incontri periodici, il primo è già fissato entro la prima metà di dicembre. Il protocollo salvaguarda le donne ma anche i minori dalle violenze". Tanti gli attori coinvolti: il Presidente della Provincia di Ancona Carnevali, l’Assessore Latini per il Comune di Ancona, il Presidente della Corte d’Appello Catelli, il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello Rossi, la Presidente del Tribunale Ragaglia e la Presidente della Sezione Civile del Tribunale Corinaldesi, il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale D’Agostino, la Presidente Facente Funzione del Tribunale dei Minorenni delle Marche Giaquinto, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni Di Cuonzo, per la Questura di Ancona il Vice Questore Vicario Ferrari, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Lecca, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Vita, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Gozzini, la Ruggeri per l’AST Ancona, la Presidente della Commissione pari opportunità della Regione Marche Vitturini, la Consigliera di Parità della Provincia di Ancona Orciani, la Presidente dell’Associazione ‘Donne e Giustizia’ Montenovo per i Centri Antiviolenza, la Presidente della Cooperativa Polo 9 Gobbetti che gestisce, per la provincia di Ancona, il progetto CUAV (centro uomini autori di violenza), i Coordinatori degli ATS di Ancona, Fabriano, Falconara, Jesi, Osimo e Senigallia, la Presidente dell’Associazione ‘La voce dei bambini’ Onlus Talevi e i Segretari delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Uno dei vantaggi del protocollo? "Fino ad ora quando c’era da attivare il sistema di emergenza legato alla violenza sulle donne sorgevano problemi di tempismo, competenze e così via _ ha spiegato al Carlino Roberta Montenovo, responsabile del centro ‘Donne e giustizia’ del Comune di Ancona _. Non tutti erano a conoscenza dell’altro, non si lavorava in rete". La presidente del Tribunale dei Minori delle Marche, Francesca Giaquinto, ha dato il suo parere favorevole all’applicazione della legge Cartabia sul tema e lamentato la carenza di risorse e di personale per i tribunali per i minorenni.