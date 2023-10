"Attorno a quel quadro quanto disinteresse"

Il ritrovamento in Catalogna del quadro "Rebecca al Pozzo", opera trafugata nel 2004 dall’Aula Magna del liceo classico "Perticari", fa tornare alla mente di ex studenti e professori una valanga di ricordi. Erano anni concitati per lo storico liceo senigalliese, anni che il Carlino ha deciso di ripercorrere con la professoressa Vania Curzi, un riferimento per gli amanti della storia dell’arte.

"Ricordo bene le opere esposte in Aula Magna, soprattutto la tela che raffigura Monsignor Ercolani, con i portici sullo sfondo, la mostravo durante le mie lezioni – afferma la professoressa Curzi -. Poi ci fu il trasloco e tutti eravamo concentrati su questo fatto. A Palazzo Gherardi erano rimasti i quadri ed ovviamente il gabinetto scientifico, con il passare degli anni l’edificio è caduto in abbandono e le classi trasferite in una struttura temporanea prima della definitiva ed attuale sede. Scoperto il furto, si aprì un dibattito sulla proprietà. Un dubbio che a molti è ancora rimasto, di chi sono quei quadri?" Una domanda a cui sa rispondere l’avvocato Roberto Paradisi in rappresentanza del comitato "Salviamo il Classico".

"Il Conte Gherardi lasciò per testamento i quadri al Comune per destinarli a coloro che intraprendono un percorso di studi umanistico – afferma Roberto Paradisi -. Siamo nella seconda parte del 1800, in seguito il Comune destina queste opere al nostro liceo classico. Originariamente la proprietà era attribuibile al Comune, ma parliamo di proprietà mobili che, se non rivendicate, vengono usucapite perciò possono essere considerate di proprietà del Perticari. Nei primi anni 2000, ovvero quando il liceo venne trasferito, ci fu un totale lassismo nei confronti di queste opere di assoluto valore – rimarca l’avvocato Paradisi –. Il precipitoso trasferimento del Perticari lo posso definire come una fuga politica, causata dalla volontà di trasformare l’importante palazzo in appartamenti di lusso. Per anni ho fatto ispezioni all’interno dell’edificio insieme al consigliere Rebecchini, tant’è che il furto lo abbiamo scoperto noi. Nella primavera del 2004 il professor Mori ha raccolto ed archiviato materiale all’interno della vecchia sede, il furto dei 15 quadri e delle 3 lettere storiche lo abbiamo scoperto nel dicembre dello stesso anno quindi i quadri sono stati trafugati tra marzo e dicembre del 2004".

L’avvocato Paradisi descrive anche un’ idea intrigante per far splendere di nuovo lo storico palazzo nel cuore di Senigallia.

"Palazzo Gherardi va sistemato e riconsegnato al liceo classico, non tanto per attività didattiche in aula – prosegue Paradisi - bensì per creare ambienti di studio ed un regio museo Perticari, questo progetto darebbe prestigio ad una delle aule più belle d’Italia".

Nicolò Scocchera