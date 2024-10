Attorno pensiline nella giungla e mura crollate

Occhio non vede cuore non duole e soprattutto evita le figuracce. Come evocato dall’assessore ai lavori pubblici Tombolini, la città merita più attenzione e più risorse per manutenzioni. Bene i lavori per curare il verde e il decoro e asfaltare le strade solcate dalle delegazioni del G7 Salute, ma da venerdì pomeriggio servirebbe un focus sul resto della città. In redazione continuiamo a ricevere segnalazioni su segnalazioni a proposito di decoro e strade da sistemare. Diverse riguardano le condizioni in cui versano alcune pensiline del Tpl urbano di Conerobus, letteralmente abbandonate. Ieri, inoltre, ci siamo imbattuti in un ampio restringimento della carreggiata lungo via Pergolesi, meglio conosciuta come ‘Discesa del gas’. Il problema in quel caso è il rischio di cedimento della mura sovrastante il marciapiede. Il personale del magazzino comunale è intervenuto per transennare un fronte di un centinaio di metri che occupa metà della carreggiata a scendere verso via Marchetti. Nei giorni scorsi il Carlino ha acceso un faro sulle strade in area portuale, in particolare via Einaudi e limitrofe, ridotte in condizioni vergognose. L’Autorità di Sistema Portuale per i lavori al Mandracchio ha messo a disposizione 1 milione di euro.