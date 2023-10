Attraversa a piedi l’A14 e viene travolto

Ha 57 anni ed è di Reggio Emilia l’uomo che ieri poco dopo le 10 ha fermato la sua auto in una piazzola di sosta nel comune di Montemarciano, a pochi metri prima del Km 203+600 in direzione nord della A14. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli uomini della polizia autostradale di Fano, supportati da una pattuglia della polizia stradale di Ancona, l’uomo si è tolto la vita gettandosi sotto un camion in transito. Il 57enne, alla guida della sua Dacia Sendero, si sarebbe fermato prima nella piazzola di sosta, dove avrebbe cercato di tagliarsi le vene ma non riuscendo nell’intento di togliersi la vita è sceso e dopo aver percorso qualche metro si è gettato contro un camion. Per il conducente del mezzo pesante non c’è stato nulla da fare, non è riuscito a fermarsi, si è trovato di fronte, all’improvviso, il 57enne. L’autista, sotto choc, è rimasto illeso. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitate un’auto medica e un’ambulanza, entrambe della Croce Gialla di Falconara. Dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo anche un’eliambulanza che non è però atterrata. Il cadavere, in attesa dei rilievi è stato coperto con un telo prima di essere rimosso e trasferito all’obitorio di Torrette di Ancona. Un viaggio che, nella mente dell’uomo, potrebbe aver risvegliato tanti, troppi fantasmi fino a portarlo a prendere una scelta definitiva, la più drastica, quella di farla finita. Per lui, in attimo, si è spenta la luce. L’uomo viaggiava solo, un viaggio, l’ultimo per cui forse, solo chi lo conosceva bene, potrebbe trovare una spiegazione su quel gesto estremo, deciso durante il tragitto che lo portava, verso casa. In un primo momento si era pensato a una casualità, poi si è subito capito che si è trattato di un gesto estremo. Sul tratto si sono verificati 3 km di coda tra Montemarciano e Senigallia in direzione Bologna. È stata necessaria più di un’ora per effettuare gli accertamenti. Dopo il blocco il traffico è proseguito lentamente prima di tornare alla normalità. L’incidente, segnalato anche dai display presenti in autostrada, ha portato molti mezzi ad uscire al casello di Marotta, causando una lunga coda anche sulla statale adriatica e su viale IV Novembre, a causa dei mezzi in uscita dal casello autostradale di Senigallia. A risentirne è stata anche la Complanare, dove il traffico è convogliato per lo più lungo la bretella sud.