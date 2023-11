Attraversa e viene investita: grave 27enne

È stata investita e trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona la 27enne senigalliese che ieri pomeriggio, poco dopo le 15,30 è stata centrata da un’auto mentre stava attraversando in viale Leopardi, a pochi passi dal Teatro La Fenice e in prossimità dell’attraversamento pedonale.

Dal nosocomio regionale si è alzata in volo anche l’eliambulanza che non è atterrata, in quanto l’intervento non è stato ritenuto necessario. La donna è stata invece trasferita in ambulanza in codice rosso 2. Sul posto, per i rilievi del sinistro si è precipitata una pattuglia della polizia locale che, dopo aver effettuato gli accertamenti, ha provveduto a regolare il traffico.

Alla guida della Citroen C1 che ha investito la donna, una 50enne senigalliese rimasta illesa. Le ripercussioni alla circolazione sono state scarse in quanto la via, una delle arterie più importanti in città, è frequentata soprattutto nelle ore di punta. Un altro incidente si è verificato ieri in via Umberto Giordano dove una Fiat Punto ha urtato una Fiat Panda, entrambi gli automobilisti sono rimasti illesi e si è risolto con la compilazione del modulo di constatazione amichevole. Alcuni rallentamenti si sono formati in attesa che entrambe le auto fossero rimosse dalla carreggiata lasciando così libero il passaggio.