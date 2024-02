Attraversamenti luminosi, eccone sei

"Completati i lavori per la realizzazione di 6 nuovi attraversamenti luminosi". A renderlo noto la giunta Ghergo: "Dopo la prima tranche dello scorso anno si implementano gli attraversamenti luminosi coi nuovi appena completati in via Dante (cimitero), via IV Novembre, viale Serafini, via XIII luglio, viale Martiri della Libertà e viale Zonghi. Grazie al finanziamento ministeriale – commenta il sindaco Ghergo – ricaduto nel Pnrr, si è potuto procedere ad implementare la sicurezza stradale. Il lavoro procederà con un corposo intervento sulle pavimentazioni stradali che verrà approvato nei prossimi giorni e andrà a gara entro marzo. In questo modo miglioreremo lo stato del manto stradale di alcune delle strade maggiormente deteriorate".

"Sono strumenti efficaci, che garantiscono la sicurezza dei pedoni e che hanno avuto un ottimo impatto sulla comunità – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta – L’amministrazione sta investendo molte risorse su questo tema che garantisce la fruibilità della città secondo standard di sicurezza avanzati".