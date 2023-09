"Attraversamenti pedonali illuminati: un censimento"

"Un censimento delle strade dove installare gli attraversamenti pedonali luminosi". Così il consigliere Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) dopo la notizia della morte di un bambino di appena 11 anni investito mentre era in bici a Marzocca.

"L’Amministrazione comunale dopo i primi sette attraversamenti pedonali luminosi – rimarca Silvi - ha disposto, nelle ultime settimane, l’installazione di altri sei punti nevralgici, a Fabriano. Ne servono altri, in tutta la città. Per questo chiedo la formazione di un gruppo di lavoro in commissione per mappare Fabriano e vedere quali sono gli altri punti che ad oggi hanno bisogno di questo intervento a tutela della sicurezza dei pedoni". A Fabriano sono diversi gli attraversamenti pedonali considerati pericolosi. "Mi arrivano spesso segnalazioni di commercianti e residenti che chiedono interventi per migliorare la sicurezza di un attraversamento pedonale. Penso – prosegue – a via Nenni, viale Stelluti, al quartiere Borgo o al Piano, solo per fare degli esempi".