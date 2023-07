Attraversano la passerella chiusa: è allarme

Ponte ciclopedonale, è giallo su chi ha rimosso i sigilli apposti alle estremità. A sorpresa ieri mattina alcuni pedoni sono transitati sul ponte ciclopedonale, nonostante non fosse stato ancora aperto. Subito immortalati da alcuni passanti, gli scatti hanno fatto il giro dei social facendo partire l’allarme: subito dopo sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale che hanno prima interdetto il passaggio e poi riposizionato i sigilli. La consegna al Comune non è ancora stata effettuata e nella giornata di oggi dovrebbero essere interdette all’accesso gli spazi sottostanti le rampe di accesso che sono stati posizionati sul marciapiede.

La consegna potrebbe arrivare già oggi, ma l’auspicio è che il ponte ciclopedonale possa essere aperto domani sera, quando piazza Garibaldi alle 21,30 ospiterà il concerto di Gianni Morandi. Nella peggiore delle ipotesi, il ponte sarà aperto nel week-end e consentirà, dopo 10 mesi di ricongiungere la zona nord e la zona sud della città, con il benestare dei commercianti del primo tratto di via Portici Ercolani, così come di quelli in prossimità di piazza Garibaldi, che dall’alluvione e la conseguente chiusura del ponte Garibaldi, sono rimasti isolati. Su ponte e fiume piovono critiche da parte del Pd zona Misa e Nevola, Pd Senigallia e i gruppi di opposizione consiliare Ostra e Senigallia: "Il "massacrato" sindaco di Arcevia denuncia il nulla degli interventi nelle aree interne e, come si sa, i cittadini vanno dai sindaci non dal presidente Acquaroli in Regione; forse sanno che non vale il viaggio. Quindi siamo già, tanto per cambiare, in piena campagna elettorale e allora bisogna sparare frottole politiche di grandi dimensioni del tipo "dieci mesi per demolire ricostruire inaugurare il ponte Garibaldi" e magari anche il "sollevamento" del ponte degli Angeli, mentre una delle più brutte passerelle ciclo(?)pedonali d’Italia è emersa dopo 10 mesi dall’alluvione. Miracoli della politica! – si legge nel comunicato - Intanto il vice Commissario, l’ing.Babini, smentendo l’assessore Aguzzi che poche settimane fa aveva annunciato tre casse di espansione, dichiara che sono in vista non "vasche di laminazione", ma "aree di laminazione". Chiaritevi le idee in Regione, parlatene tra di voi, insegnate al presidente Acquaroli e al sindaco Olivetti che Senigallia e la vallata si salvano se si fanno opere urgentissime a monte e non alla foce del Misa e quindi si parte da Arcevia, Serra de’Conti e Barbara e non dal ponte Perilli".