Attraversano la strada: automobilista li picchia

Non avrebbe dato la precedenza a due pedoni in procinto di attraversare sulle strisce e quando questi avrebbero protestato – facendo valere le loro ragioni – ha interrotto la marcia e li ha pestati facendoli finire in ospedale. Ad intercettarlo, però, sono state le telecamere della videosorveglianza, consultate dalla Polizia locale che all’esito di un’importante attività investigativa hanno individuato l’auto dell’uomo.

I fatti risalgono ai giorni scorsi e si sono consumati lungo la Flaminia, a poca distanza dal sottopasso carrabile che collega Falconara centro a Villanova. Secondo le ricostruzioni, il conducente – un 25enne – stava viaggiando a bordo di una Fiat 500. All’altezza di un attraversamento pedonale, non avrebbe favorito il passaggio di due persone. Circostanza che avrebbe determinato un gesto della mano di uno dei due pedoni – uno di 28, l’altro di 31 anni – pronti per passare sulle strisce.

In torto rispetto al Codice della strada, l’automobilista non avrebbe digerito la reazione del giovane. E così ha fermato il mezzo, è sceso e ha picchiato i due ragazzi fino a lasciarli a terra. I feriti sono stati soccorsi dalla Croce Gialla Falconara e trasportati all’ospedale di Torrette in codice giallo e con lesioni importanti.

Uno dei due ha riportato la frattura della mandibola. Sul posto, insieme ai soccorritori, anche gli agenti del Comando falconarese, che si sono messi subito sulle tracce del soggetto grazie al sistema di videosorveglianza. Questo può contare su 112 punti di rilevamento, tra cui 14 varchi per leggere le targhe e decine di punti di rilancio e trasmissione.

Gli operatori della Polizia locale hanno così condotto un esame certosino su un gran numero di filmati per risalire all’identità del soggetto. E proprio confrontando le immagini delle telecamere con quelle riprese dai varchi si è risaliti alla targa ed è stato ricostruito il percorso della Fiat 500.

Gli elementi incrociati hanno permesso, dunque, di identificare il proprietario del veicolo. La pratica è stata trasmessa all’autorità giudiziaria e le indagini della Locale falconarese sono ancora in corso. È il sindaco Stefania Signorini a sottolineare l’importanza della rete di telecamere installata nel territorio, associata anche alla nuova Centrale operativa: "Il sistema si è già dimostrato efficace per contrastare gli illeciti ed è uno strumento importantissimo per la prevenzione della criminalità e della micro criminalità. Insieme al grande lavoro di investigazione degli agenti, hanno come finalità la tutela della sicurezza sul territorio. Uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione che rappresento. Ringrazio il comandante Luciano Loccioni che è riuscito a interpretare questa esigenza e la Polizia locale che attraverso la presenza capillare e la capacità di indagine sta ottenendo risultati sempre più importanti".