Attrezzatura per il calisthenics in arrivo sulla pista ciclabile

Esondato il fiume Musone e tracimato il laghetto comunale, il percorso della pista ciclabile di Campocavallo di Osimo è rimasto impraticabile per oltre due mesi, con tanto di ordinanza comunale di interdizione. La recinzione per delimitare il lago e metterlo in sicurezza è stata ripristinata e sarà potenziata ormai la prossima primavera ma le continue piogge hanno ricreato fango sul quel tratto, tanto che lo stesso portavoce del comitato Amici della ciclabile Campocavallo è rimasto ferito mentre camminava proprio in quel punto. "Il lago comunale è stato messo in sicurezza, il tratto antistante ripulito e riaperto al pubblico – ha detto l’assessore all’Ambiente Michela Glorio –. Dopo questi lavori però la pioggia dei giorni scorsi ha portato ancora fango lungo il tratto interno che va dai laghi verso la ex frana e quindi dobbiamo aspettare che si asciughi per poter raschiare il fango e mettere il breccino". L’illuminazione del tratto di via Cagiata dal parco Astea a Campocavallo intanto è in corso di installazione così come l’attrezzatura per il calisthenics nella piazza. Sono cominciati infatti i lavori per la palestra a cielo aperto vicino alle Fontanelle, tanto richiesta dai frequentatori che anche d’inverno si allenano lungo il tratto osimano.