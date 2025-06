Attrezzature dismesse da Torrette donate agli ospedali del Niger

L’unione fa la forza ma nel caso del Progetto "Insieme con il Niger", l’unione ha concretizzato un’incredibile storia di solidarietà. Attrezzature ospedaliere dismesse ma ancora completamente utilizzabili perché in buone condizioni sono state donate agli ospedali nigerini grazie ad una collaborazione tra l’Azienda ospedaliera Universitaria delle Marche, la Fondazione AUOM, il Lions Club Ancona Host, l’Associazione Teenformo.it e l’Esercito Italiano. Il progetto è stato presentato ieri a Torrette dai soggetti che si sono uniti insieme per portare aiuto ad una popolazione in grande difficoltà. "Un ospedale non deve gettare via attrezzature in buono stato che vengono sostituite nel tempo - Ha evidenziato il Direttore generale AUOM Armando Marco Gozzini - Sono strumenti che hanno ancora molto del loro valore". Questo il nocciolo del progetto avviato da un’idea della testata giornalistica anconetana "Teenformo.it Paolo Petrucci", presente alla conferenza con la giovane Presidente Irene Petrucci e dal Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Domenico Merico, impegnato nella Missione Bilaterale di supporto in Niger. Proprio da quanto visto con i suoi occhi in quel Paese è nata la volontà di fare qualcosa per quelle popolazioni coinvolgendo il Lions Club Ancona Host, la Fondazione AUO delle Marche e la stessa Azienda ospedaliera di Torrette che ha pubblicato due avvisi, riservati ad associazioni no profit, per il recupero di equipaggiamenti e strumentazioni. "Questo risultato - ha evidenziato Michele Menghini Presidente Lions Ancona - si è raggiunto grazie alle molte persone che si sono impegnate sin da subito come la famiglia Morandi che ha sovvenzionato i trasferimenti dei materiali dal deposito di Monsano a Pratica di Mare". Due aerei militari hanno portato in Niger le prime apparecchiature costituite da letti per degenza e bollitori per le mense di ospedale. Materiale che proprio oggi sarà consegnato alle strutture ospedaliere alla presenza delle autorità. A breve partirà un secondo lotto con letti meccanici, in uso sino a pochi giorni fa dai centri sanitari dell’azienda, ma soprattutto apparecchiature elettromedicali come monitor, ventilatori polmonari, dispositivi rianimatori, defibrillatori, sistemi per le endoscopie e altro ancora. La presidente della Fondazione AUOM, Marisa Carnevali, ha tenuto a ringraziare tutti quanti impegnati in questa gara di solidarietà: "L’Ospedale vicino alla persona è una struttura che sa guardare anche al di fuori del proprio territorio". Questo progetto sociale di valenza umanitaria è di forte impatto per il Niger, che come ha detto il Tenente Colonnello Merico: "Rientra in quegli aiuti che l’Italia dispone nel mondo. In questo caso è un’aiuto sanitario molto importante per le critiche condizioni di vita delle popolazioni".

Claudio Desideri