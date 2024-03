Audax si gode la testa. Cus Ancona ai playoff

L’Audax Senigallia al primo posto. Cus Ancona ai playoff. Corinaldo e Cerreto d’Esi a lottare per la salvezza. A due giornate dal termine è un campionato ancora tutto da scrivere. Con la vittoria dell’Audax su un Cerreto d’Esi in ripresa e il pareggio dei Grifoni con il Rieti, la squadra di mister Petrolati supera di nuovo quella umbra diventando ancora una volta la capolista da battere. "Con il Cerreto è stata durissima. Adesso abbiamo un piccolo vantaggio, ma ci sono ancora due partite da giocare, e con sei punti in palio e un solo punto in più sulla seconda è tutto da decidere: il Gadtch è retrocesso, ma non credo ai regali. Il Cus Ancona vorrà mantenere la terza posizione per giocare il primo turno di playoff in casa". Proprio gli universitari, vincendo a Porto San Giorgio, conquistano il terzo posto e la qualificazione matematica ai playoff. Soddisfatto a fine gara Fabio Molinari, direttore operativo della società dorica: "Questa vittoria ci regala il secondo obiettivo stagionale, i playoff. Ora ci godiamo un po’ di riposo grazie alle due settimane di sosta per la Pasqua, cercheremo di ricaricare le batterie, ma non vogliamo fermarci qua, ci sono ancora due gare che dovremo affrontare con determinazione per ottenere il piazzamento migliore possibile, e lavoreremo per questo". Dopo uno 0-7 rifilato al Rieti, il Corinaldo si (ri)ferma in casa perdendo con il Recanati. Il campionato ora va in pausa, arrivederci a sabato 6 aprile con la 21°giornata: l’Audax dovrà saltare il penultimo ostacolo chiamato Cus Ancona (a Posatora) per continuare a sognare la promozione in A2, mentre il Corinaldo andrà a fare visita al Cerreto d’Esi per una sfida salvezza all’ultimo respiro. Risultati 20°g. Sangiorgio-Cus Ancona 3-7, Audax-Cerreto d’Esi 2-1, Grifoni-Rieti 2-2, Corinaldo-Recanati 1-2, Cus Macerata-Gadtch 8-6, Spes-Etabeta Fano 7-5. Classifica: Audax 42, Grifoni 41, Cus Ancona 35, Recanati 34, Rieti 31, Etabeta 29, Spes 26, Corinaldo 25, Cerreto d’Esi 24, Cus Macerata 23, Gadtch, Sangiorgio 17.

Alice Mazzarini