Audiomessaggio no vax Assolta giovane attivista

Si erano messi con un registratore, vicino ad un camper che effettuava vaccini alla popolazione, durante la pandemia da Covid-19. La voce di una dottoressa, registrata, spiegava i rischi che i vaccini possono avere su adulti e soprattutto sui bambini. Erano in tre, in riunione, ma per la polizia intervenuta quella era una manifestazione non autorizzata. Si erano presi una denuncia, tre no vax, finita con decreto penale di condanna che prevede una condanna pecuniaria. In due hanno pagato 75 euro, chiudendo così il procedimento penale. La terza persona, una 39enne anconetana, si era opposta al decreto penale e ha preferito andare a processo per dimostrare che non aveva commesso nessun reato. I fatti, che risalgono al 31 agosto del 2021, avvenuti a Piane di Camerata Picena, sono stati discussi venerdì in tribunale, davanti al giudice Pietro Renna, che ha assolto l’imputata perché "il fatto non costituisce reato". La donna, che è stata sentita anche in aula, ha fornito la sua spiegazione tanto che il giudice ha poi rinunciato a sentire altri testimoni previsti arrivando subito alla discussione e alla sentenza. I tre attivisti si erano ritrovati nella frazione perché contrariati alla campagna vaccinale obbligatoria decisa dal governo di allora. Con un impianto stereo al seguito si erano dati appuntamento vicino al camper vaccinale, su una panchina, trasmettendo via radio l’opinione di una dottoressa accreditata che criticava i vaccini e invitava alla prudenza, soprattutto nei riguardi dei bambini. Chiamate le forze dell’ordine era arrivata la polizia. Il gruppetto non aveva il permesso della questura che, vista la sentenza, a quanto pare non sarebbe servito per quella circostanza. L’imputata era difesa dall’avvocato Vania Lupacchini. Sempre venerdì lo stesso giudice ha condannato invece un camionista albanese, a due mesi, per aver violato la quarantena fiduciaria.

ma. ver.