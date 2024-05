Auditorium S. Teleucania, ‘Concerto per il Maggio’ con l’Elisa Ridolfi Trio

La Festa del Cantamaggio di Morro d’Alba entra nel vivo. Stasera (ore 21.30) nell’Auditorium Santa Teleucania si svolgerà il tradizionale ‘Concerto per il Maggio’, in cui l’Elisa Ridolfi Trio presenterà ‘L’ora del funambolo’, con l’amichevole partecipazione straordinaria di Gastone Pietrucci. Elisa Ridolfi è una delle voci marchigiane più interessanti del panorama musicale italiano e una delle poche voci femminili italiane a cimentarsi con grande successo con il fado. Di recente ha collaborato con La Macina alla realizzazione dell’ultimo cd dello storico gruppo folk marchigiano, ‘Il dono che non si nega’, dedicato ai poeti amati dal gruppo, come Francesco Scarabicchi, Franco Sacataglini, Allì Caracciolo, Remo Pagnanelli e Pasolini.