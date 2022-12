Auguri al veleno tra presidente e dipendenti

E se la bagarre istituzionale nascesse anche tra presidente dell’Assemblea legislativa e i suoi dipendenti? Nelle sorprendenti Marche della politica non ci si fa mancare nulla, neppure una sorta di guerra intestina nella sede di piazza Cavour, tra il vertice del Consiglio regionale, Dino Latini, e i lavoratori che gli hanno contestato un messaggio di auguri di Natale tacciato come "ambiguo". Da un lato il presidente, che ha rimarcato la necessità di rendere l’Assemblea legislativa una casa di vetro, dotata di strutture amministrative efficienti e efficaci, e ha auspicato, dentro gli uffici, "meno correnti, meno appartenenze, più verità effettiva di quello che si fa, più rapporto chiaro e leale, più disponibilità a chi chiede da ignorante notizie e aiuto". Soprattutto per rispondere alle esigenze dei cittadini marchigiani. Dall’altro i dipendenti, invece, insorti dopo le dichiarazioni "scartate sotto l’albero" e che ieri hanno replicato duramente: "Il personale della struttura dell’Assemblea legislativa – la loro voce in un documento ufficiale in cui però non compaiono nomi e cognomi o il numero dei firmatari– è ed è sempre stato disponibile sia verso le richieste interne, dei consiglieri e dei dipendenti del Consiglio e della Giunta regionale, sia verso le istanze provenienti dall’esterno. Gli uffici si sono sempre prodigati affinché ogni procedimento amministrativo fosse svolto e concluso nei termini previsti, ogni problematica fosse risolta nel minor tempo possibile, anche per richieste non semplici e di immediata soluzione. Nessuno ha mai anteposto la propria ‘appartenenza’ o ’corrente’ alla professionalità e alla disponibilità. Per le persone serie, quali siamo, non è una questione di appartenenza o corrente, è questione di integrità, onestà intellettuale e senso di responsabilità".

Nel mirino anche un cartello fuori dalla porta del numero uno del Consiglio regionale, che reciterebbe "il colloquio con il presidente Latini avrà una durata massima di 15 minuti". E via di accuse: "La disponibilità è richiesta solo ai dipendenti dell’Assemblea legislativa, evidentemente. Ma non al presidente e alla sua affollata segreteria". Latini ha controreplicato: "Augurarsi che tutti facciamo di più e meglio sono convinto debba valere all’esterno, ma anche all’interno della pubblica amministrazione che rappresento in questo momento. Auguri i miei, quindi, che sono veri e non ipocriti e di ricorrenza. Apprezzo il contributo a migliorarmi a cui il comunicato dei dipendenti è rivolto, dovendo precisare che i 15 minuti che dedico ad ogni ospite è per consentire a tutti (senza distinzione alcuna) di essere ricevuti. Questo fermo restando che la mia porta è davvero sempre aperta".

Ma per i dipendenti la misura era già colma: "Se con queste accuse, travestite da augurio di Natale, voleva spronare le persone a fare di più, ha sbagliato completamente approccio. Buon Anno, presidente". Anno che, nel back office dell’Assemblea legislativa, comincerà nel segno delle turbolenze.

Giacomo Giampieri