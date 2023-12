Auguri nonna Angela. Spegne 104 candeline

Ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 104 anni, Angela Tosti, sei nipoti e dieci pronipoti. Nei giorni scorsi, ha spento le candeline alla presenza dei familiari. Nonna Angela è originaria di Apiro, ma dal 1965 vive a Mazzangrugno. Nata il 2 dicembre 1919, inevitabilmente lotta con gli acciacchi dell’età: il secolo di vita alle spalle si fa sentire, ma vedere la torta con le candeline le ha strappato un sorriso. "Mia madre Angela vive con noi – racconta uno dei figli, Ubaldino Costarelli – ed è una gioia prendersi cura di lei e averla ancora con noi. Fisicamente sta bene, non prende nemmeno una medicina. Ultimamente non riesce più a camminare bene e non sempre è lucida, ma sta bene con noi ed è felice dell’affetto che ha ricevuto". Nonna Angela fino a qualche tempo fa ricordava con lucidità gli aneddoti legati all’infanzia e alla giovinezza. Prima del Covid faceva lunghe passeggiate in paese, poi con la pandemia e l’arrivo di qualche acciacco fa una vita più sedentaria. A nonna Angela inviamo anche gli auguri della redazione de Il Resto del Carlino. sa. fe.