"Aumentano i costi. E pensano agli eventi"

Le tariffe e gli aumenti, il gruppo territoriale di Ancona del Movimento 5 Stelle attacca la giunta: "L’ennesima dimostrazione di cattiva gestione delle risorse pubbliche da parte dell’amministrazione comunale _ si legge in una nota _. Mentre si spendono centinaia di migliaia di euro per feste e concerti in piazza, la giunta e l’assessore Zinni decidono di aumentare tariffe e parcheggi a pagamento, gravando ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Non siamo contro eventi e manifestazioni che possano animare la città, ma è evidente che le priorità di questa amministrazione non coincidono con quelle dei cittadini. Le famiglie di Ancona, già messe a dura prova dall’inflazione e dal caro vita, si trovano di fronte a nuovi rincari. È paradossale che mentre si investono somme ingenti per organizzare spettacoli, non si trovino risorse per abbassare i costi dei parcheggi, migliorare i trasporti pubblici o potenziare i servizi essenziali".