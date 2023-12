Aumentano i costi per il Capodanno dorico

La giunta costretta a ritoccare vigorosamente il budget della festa di Capodanno, via libera al provvedimento. Costi che lievitano per tutta una serie di motivi di altri 70mila euro e poco più, portando la cifra complessiva della notte di San Silvestro a circa 170mila euro. Siamo lontani dai budget messi a disposizione da altre città del Paese, vedi Pescara che porterà i Pooh o Palermo che avrà addirittura Elodie. La giunta comunale, in particolare l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, sono comunque riusciti a mettere in piedi un programma di spessore con gli Ex Otago e Max Giusti su tutti (oltre a una serie di eventi collaterali), ma la cifra finale del budget è cresciuta. Oltre agli ospiti ci sono altre spese fisse non evitabili, dalla sicurezza al trasporto pubblico e via discorrendo. L’aumento del budget non verrà inserito ovviamente nel bilancio di previsione, in approvazione oggi in consiglio comunale, ma neppure sottoposto a una variazione di bilancio (sarebbe stata la quarta da luglio). La giunta reperirà quei soldi dal fondo di riserva. Nulla di strano e di nuovo rispetto al passato, si tratta di una scelta politica. Parte della cifra spesa per Capodanno, così come per l’intera festività natalizia, è sostenuta inoltre da una sponsorizzazione esterna che in realtà è al tempo stesso interna, ossia garantita da Mobilità & Parcheggi. Una parte cospicua del budget la metterà dunque la partecipata al 100% del Comune, dunque alla fine dei conti cambia poco. Con i 170mila euro per il Capodanno sale ulteriormente il budget complessivo per le feste che raggiunge quasi la cifra di 550mila euro. In soldoni, più o meno, la stessa cifra che la giunta ha messo a bilancio per il verde nel 2024 (al netto di ulteriori foraggi dagli assestamenti nel corso dell’anno).