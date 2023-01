Aumenti Tari e parcheggi: ora un incontro

Aumento della Tari e dei parcheggi a San Benedetto, preoccupazione per la tenuta economica del tessuto sociale, l’Amministrazione convochi i sindacati per un confronto. Questo l’appello della Cigl, che scrive: "Apprendiamo dell’intenzione di aumentare i costi dei parcheggi sul lungomare di San Benedetto, e le tariffe della Tari. Pur comprendendo la situazione generale di difficoltà economica che anche i Comuni stanno vivendo, non possiamo che esprimere preoccupazione. Siamo ancora in attesa, insieme agli altri sindacati confederali, di un incontro, che ci era stato promesso per la metà di settembre. Riteniamo fondamentale che le scelte si prendano in maniera condivisa.