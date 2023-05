"Aumento Tari, in arrivo un bonus per la famiglie più in difficoltà"

L’aliquota Tari aumenterà dell’uno per cento a Osimo. "Da ormai quattro anni tali aumenti sono imposti dall’Arera. Che cosa può fare il Comune? Stabilire delle misure per sostenere i meno abbienti di fronte a questi aumenti – dice il sindaco Simone Pugnaloni –. Infatti estenderemo automaticamente il bonus sulla Tari a tutti quelli che lo percepiscono già per le bollette di acqua, luce e gas, senza il bisogno di presentare alcuna domanda, riconoscendo un’agevolazione del 40 per cento sulla parte variabile della tariffa. Inoltre il bando da 100mila euro annunciato nel recente bilancio di previsione 2023 fornirà contributi alle famiglie per le utenze (Tari inclusa)". E poi, presto, chi meno userà il cassonetto intelligente del secco, meno pagherà di Tari con la tariffa puntuale ma c’è un problema che rallenta tutto. E’ stata revocata l’aggiudicazione della fornitura di sistemi di copertura dei cassonetti e controllo dei conferimenti che comprende anche i software di interfaccia e gestionali per l’implementazione della tariffa puntuale alla raccolta. Non sarebbero stati ultimati nei tempi richiesti i campioni. In realtà, da cronoprogramma iniziale, si sarebbero dovuti addirittura installare entro fine 2022. Si procederà con la seconda. Grazie a 416mila euro di contributi regionali, il Comune ha potuto elaborare il progetto nella sua totalità.