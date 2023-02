Auricolari bluetooth made in China

Dogane e Guardia di finanza hanno sequestrato in porto un carico di auricolari bluethoot, batterie e occhiali made in China e caricati a bordo di un autoarticolato sbarcato dalla Grecia e diretto a una società del centro Italia. Constatata la contraffazione di tutti i prodotti rinvenuti, oltre 25mila pezzi. Inoltre, sono stati rinvenuti, sempre nello stesso mezzo, oltre 100.000 articoli di elettronica e prodotti per saloni di bellezza sprovvisti delle indicazioni obbligatorie inerenti l’importatore stabilito nella Unione Europea, in contrasto a quanto disposto dalla normativa vigente (Codice del Consumo). Si è proceduto, quindi, a denunciare il responsabile dell’importazione alla Procura della Repubblica di Ancona, per quanto riguarda il reato di contraffazione, e a inviare apposita segnalazione alla competente Camera di Commercio per le violazioni amministrative riscontrate.