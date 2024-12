Aurora Jesi autoritaria, Piombino cede. Fabriano: ancora una trasferta amara

68

FABRIANO

54

: Lucas 11, Berra 3, Lenti 9, Zucchini ne, Marshall 15, Rota 11, Ruggiero ne, Spinelli, Colussa 15, Stentardo ne, Mehmedoviqu 4. All. Gandini

RISTOPRO FABRIANO: Carta 2, Raucci 2, Da Rin, Romagnoli ne, Scandiuzzi, Pierotti 12, Centanni 10, Gnecchi 4, Molinaro 10, Pisano 2, Dri 12, Ottoni ne. All. Niccolai

Arbitri: Giovagnini di Torino e Caneva di Collegno (Torino)

Parziali: 23-16 34-29 50-48 68-54

Non riesce a sfatare il tabù trasferta delle ultime settimane la Ristopro Fabriano, battuta in Campania dal Sant’Antimo che la stacca in classifica salendo a quota 16. Finisce 68-54 ma il divario netto non deve ingannare perché la Ristopro, pur avendo a lungo inseguito, aveva raggiunto la parità all’inizio del quarto conclusivo: fatale però proprio i 10’ finali, che Sant’Antimo si aggiudica 18-6. Al via Niccolai schiera il solito quintetto con Pierotti, Centanni, Gnecchi, Raucci e Molinaro, a cui Gandini risponde con Lucas, Colussa, Marshall, Rota e Lenti. Meglio i campani nel primo quarto, in cui la squadra di casa fa girare bene la palla in attacco segnando 23 punti ed andando al primo miniriposo sul 23-16. Fabriano è comunque in partita e con un break finalizzato da una tripla di Filiberto Dri si riavvicina alla fine del secondo periodo risalendo dal -10 fino al 33-29 del 19’. Si va alla pausa di metà gara con San’Antimo ancora avanti ma soltanto per 34-29.

Campani avanti anche dopo il riposo con la Ristopro che comunnque riesce a rimanere incollata: Centanni porta i suoi a -6 al 25’ col canestro del 47-41, con i marchigiani che al suono della sirena del 30’ sono ancora più vicini sul 50-48. La rimonta continua e la Ristopro trova il pari a quota 50 al 33’, subito spezzato dalla tripla di Lucas dopo la quale la squadra di casa piazza il break con Marshall che firma canestri decisivi e il vantaggio che torna in doppia cifra fino a prendere proporzioni esagerate rispetto a quanto si è visto in campo per oltre 30 minuti.